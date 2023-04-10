Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Томском районе

При пожаре в томском селе погиб 48-летний мужчина. Фото: Артем КИЛЬКИН

В селе Моряковский затон Томского района 8 апреля произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Пожарные обнаружили обгоревшее тело 48-летнего мужчины, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о происшествии поступил 8 апреля в 12:49. Пожар случился в брусовом жилом доме по улице Верхняя набережная в селе Моряковский затон.

«В 13:35 пожарными на веранде на полу обнаружено сильно обгоревшее тело мужчины 1974 года рождения», – говорится в сообщении.

В результате пожара обгорела деревянная обрешетка крыши дома и надворных построек, обгорели стены внутри и снаружи дома, двух веранд, частично обгорели стены снаружи бани. Обгорела деревянная обрешетка крыши дома. Общая площадь пожара составила 88 квадратных метров.

Огонь потушили в 14:15. Причина пожара устанавливается.