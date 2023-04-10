В Томской области судебный пристав спас жизнь обвиняемому в зале суда

Фото: пресс-служба УФССП по Томской области

В Томской области во время судебного процесса пристав оказал первую помощь обвиняемому. У него случился приступ эпилепсии. До прибытия скорой мужчина находился под его присмотром, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

По данным ведомства, инцидент случился в марте в Александровском районном суде. Во время рассмотрения уголовного дела обвиняемый очень волновался – у него дрожали руки, срывался голос. Через несколько минут после начала заседания у него случился приступ эпилепсии.

Первую помощь больному оказал сотрудник судебных приставов, который нес службу в зале суда. Он провел необходимые для обеспечения свободного дыхания и спас ему жизнь. До прибытия скорой мужчина находился под наблюдением пристава.

«Я увидел как во время дачи показаний обвиняемый посинел и начал падать. Подхватил его, уложил на пол, а дальше стал действовать так, как нас учили во время занятий по оказанию первой медицинской помощи. Благодаря теоретическим знаниям сразу понял, что это приступ эпилепсии, хотя за 10 лет службы ни разу с такими случаями не встречался», – вспоминает младший лейтенант внутренней службы Алексей Давид, который помог обвиняемому.

Сразу после случившегося заседание было прервано. Во время оказания помощи сотрудница судебных приставов вывела из зала участников процесса и присоединилась к коллеге и адвокату обвиняемого, который находился рядом с подзащитным.