Более половины стрежевчан поддержали проведение салюта в День Победы

В Стрежевом 9 мая состоится праздничный салют. Фото: Анна САДОВНИКОВА

Жители Стрежевого проголосовали за проведение салюта на 9 мая. Власти приняли решение, что фейерверк в городе будет. Результатами опроса поделился мэр города Валерий Дениченко в своем телеграмм-канале.

«Салют на 9 Мая будет», – сообщил Дениченко.

В пользу салюта проголосовали 64%, против - 27% человек, еще 9% стрежевчан заявили, что им без разницы. Всего в голосовании участвовало почти 4 тысячи человек.

Мнения стрежевчан на этот счет разделились. Кто-то считает, что салют не нужен и лучше направить эти деньги на другие благие цели, а кто-то уверен, что фейерверк городу необходим.

«В День Победы салют нужен больше чем в день города, считаю это не зрелище, а дань памяти нашим воинам и их подвигам», – поделился мнением житель Стрежевого.

Напомним, ранее Валерий Дениченко сообщил, что в Стрежевом планируют запустить праздничный салют в честь Дня Победы 9 мая. Мэр города запустил опрос, в котором спросил стрежевчан, нужен ли фейерверк в этот день.