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НовостиОбщество10 апреля 2023 1:51

В Томске 22 апреля пройдет первый общегородской субботник

Площадки для проведения уборки назовут позже
Алёна Мищенко
В Томске 22 апреля состоится общегородской субботник.

В Томске 22 апреля состоится общегородской субботник.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в этом году общегородской субботник запланирован в Томске 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«22 апреля запланирован первый общегородской субботник, в котором примут участие все подразделения администрации, коллективы школ, вузов и организаций, а также неравнодушные томичи», – говорится в сообщении.

Сколько будет определено площадок для проведения уборки, станет известно позже.

Ранее в Кировском состоялась санитарная пятница. Уборка прошла на 19 площадках. Участники убирали мусор, незаконную рекламу и рыхлили снежные кучи. Такие работы прошли на улице Студенческой, Усова, Белинского, Герцена и других.