В Томске 22 апреля пройдет первый общегородской субботник

В Томске 22 апреля состоится общегородской субботник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первый в этом году общегородской субботник запланирован в Томске 22 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

«22 апреля запланирован первый общегородской субботник, в котором примут участие все подразделения администрации, коллективы школ, вузов и организаций, а также неравнодушные томичи», – говорится в сообщении.

Сколько будет определено площадок для проведения уборки, станет известно позже.

Ранее в Кировском состоялась санитарная пятница. Уборка прошла на 19 площадках. Участники убирали мусор, незаконную рекламу и рыхлили снежные кучи. Такие работы прошли на улице Студенческой, Усова, Белинского, Герцена и других.