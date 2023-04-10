Томский путешественник Евгений Ковалевский выйдет в Тихий океан на новом судне 15 апреля

Евгений Ковалевский с новым тримараном. Фото: томское областное отделение "РГО"

Экспедиция «По пути русских мореплавателей» возобновится 15 апреля. Сейчас путешественники готовятся к пересечению Тихого океана на новом катамаране. Томич Евгений Ковалевский и его команда находятся на острове Пасхи, сообщает «МК в Томске».

Напомним, 15 марта тримаран «Russian Ocean Way», на котором томский путешественник Евгений Ковалевский пытался установить очередной рекорд, потерпел крушение в Тихом океане. Была организована спасательная операция. Тримаран спасти не удалось.

Позже стало известно, что Евгений Ковалевский и Станислав Березкин продолжат прерванную в марте экспедицию «По пути русских кругосветных мореплавателей» на новом надувном катамаране, который подарил российский путешественник Дмитрий Трубицын.

Как сообщил Евгений Ковалевский, 15 апреля экипаж Russian Ocean Way выйдет в Тихий океан. Следующей точкой будет остров Нуку-Хива, а далее – Таити. По его слова, замена судна не изменит условия мирового рекорда, который планируется установить.

«Можно пересаживаться на разные судна, как это делал Магеллан, когда выходили из строя его пять кораблей. Все российские кругосветки осуществлялись не менее чем на двух кораблях. Главное, что это одна непрерывная экспедиция», – сказал Ковалевский.

Евгений Ковалевский и Станислав Березкин в рамках проекта «По пути русских кругосветных мореплавателей» планируют совершить первое в мире кругосветное плавание на парусном каркасно-надувном тримаране, посетив более 40 стран и территорий.