Сильный ветер и +8 градусов тепла ждут жителей Томска в понедельник

В Томске потеплеет до +8 градусов 10 апреля. Фото: Анна Ковалёва

В Томске в первый рабочий день потеплеет до +8 градусов. Днем возможен мокрый снег с дождем.

По данным регионального гидрометцентра, 10 апреля в Томской области ожидается облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15-17 м/с. Днем температура поднимется до +6…+8°С.

По региону днем ожидается снег с мокрым снегом и дождем.Температура днем +4…+9°С, местами до -1°С. Утром на дорогах местами гололедица.