Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 апреля 2023 0:10

Сильный ветер и +8 градусов тепла ждут жителей Томска в понедельник

Также возможен мокрый снег с дождем
Алёна Мищенко
В Томске потеплеет до +8 градусов 10 апреля.

В Томске потеплеет до +8 градусов 10 апреля.

Фото: Анна Ковалёва

В Томске в первый рабочий день потеплеет до +8 градусов. Днем возможен мокрый снег с дождем.

По данным регионального гидрометцентра, 10 апреля в Томской области ожидается облачно с прояснениями. Днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-западный 4-9 м/с с порывами до 15-17 м/с. Днем температура поднимется до +6…+8°С.

По региону днем ожидается снег с мокрым снегом и дождем.Температура днем +4…+9°С, местами до -1°С. Утром на дорогах местами гололедица.