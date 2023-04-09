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НовостиОбщество9 апреля 2023 11:00

В Томской области из-за коронавируса скончался один человек

Более 40 также заразились инфекцией
Ксения Высотина

Фото: Иван МАКЕЕВ

9 апреля стало известно о смерти одного жителя Томской области, заболевшего COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 995 человек.

Также сегодня выявлено еще 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, за все время в регионе 166 422 подтвержденных случаев за все время.

По данным оперштаба, 77 жителей Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки. Общее число томичей, победивших "корону", выросло до 164 644 человек.