Томский пенсионер перевел мошенникам почти 400 тысяч рублей

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В Томске 78-летний пенсионер перевел мошенникам почти 400 тысяч рублей. Мужчина думал, что сможет заработать на бирже, сообщает пресс-служба областного УМВД.

"По предварительным данным, в декабре 2022 года в сети Интернет мужчина обратил внимание на рекламу, предлагающую заработок на фондовом рынке. Заинтересовавшись предложением, потерпевший оставил заявку на сайте. Через некоторое время с ним связался якобы куратор, который убедил пенсионера, что для того, чтобы начать зарабатывать, необходимо пополнить счет", - говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что на протяжении нескольких недель пожилой томич общался с аферистом, а затем по его указанию оформил в банке кредит на сумму 390 тысяч рублей и перевел их на различные счета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ «Мошенничество».