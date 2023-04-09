В Томской области весенний сезон охоты начнется 25 апреля

Фото: Алёна ГОЛЕВА

С 25 апреля в Томской области стартует весенний сезон охоты. Можно будет охотиться на боровую и водоплавающую дичь, рассказал начальник облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Виктор Сиротин.

Уточняется, что охотиться можно будет Томском, Шегарском, Зырянском, Тегульдетском, Асиновском, Первомайском, Кривошеинском, Бакчарском и Кожевниковском районах.

С 6 по 15 мая сезон начнется в Александровском и Каргаскоком районах, а со 2 по 11 мая - в Чаинском, Молчановском, Колпашевском, Парабельском и Верхнекетском районах.

Помимо этого, начальник облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства отметил, что уже с 4 апреля начался прием заявлений и выдачу разрешений на вальдшнепов, самцов глухаря и тетерева, гусей, и уток.

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