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НовостиОбщество9 апреля 2023 4:00

Синоптики Томска заверили объяснили, почему на Томи не видно льда

К образованию полыньи и движению льдин привели повышение уровня воды
Ксения Высотина

Фото: Ксения Высотина

Жителям Томска рассказали, куда частично пропал лед с Томи. Оказалось, что к образованию полыньи и движению льдин привели повышение уровня воды, сообщили специалисты томского гидрометцентра.

Данное явление связано с тем, что вода на реке поднялась из-за поступления большого количества талых вод - это обычное явление для весны. Таким образом, в районе Лагерного сада есть пороги, там всегда сильное течение, поэтому уже сейчас видны большие пространства воды. Но в основном, ледяной покров на реке стоит.

Ранее сообщалось, что ледоход на Томи ожидается к 14 апреля.