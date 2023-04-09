Синоптики Томска заверили объяснили, почему на Томи не видно льда

Фото: Ксения Высотина

Жителям Томска рассказали, куда частично пропал лед с Томи. Оказалось, что к образованию полыньи и движению льдин привели повышение уровня воды, сообщили специалисты томского гидрометцентра.

Данное явление связано с тем, что вода на реке поднялась из-за поступления большого количества талых вод - это обычное явление для весны. Таким образом, в районе Лагерного сада есть пороги, там всегда сильное течение, поэтому уже сейчас видны большие пространства воды. Но в основном, ледяной покров на реке стоит.

Ранее сообщалось, что ледоход на Томи ожидается к 14 апреля.