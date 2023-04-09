В Томске теперь можно ездить ночью через Коммунальный мост

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Теперь в Томске можно ездить ночью через Коммунальный мост. Перекрывать на ночь мост для уборки будут только по мере необходимости, сообщили в пресс-службе мэрии.

"Специалисты департамента дорожной деятельности и благоустройства демонтировали знаки, запрещающие въезд на Коммунальный мост в ночное время", - говорится в сообщении.

Ранее дорожные знаки установили здесь, чтобы ограничить движение транспорта по мосту на время ночной уборки объекта от снега и ремонта дефектов дорожного полотна.

В администрации добавили, что теперь машины могут проезжать здесь в круглосуточном режиме. Однако продолжает действовать ограничение на движение большегрузов в дневное время.