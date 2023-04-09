Фото: Ксения Высотина

В Томске 9 апреля синоптики обещают -4 градуса и облачную погоду. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

Днем температура воздуха составит до -2…-4°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью и утром 15-20 м/с, днем до 15 м/с.

В Томской области будет облачно с прояснениями. Местами умеренный снег, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы ночью и утром 15-20 м/с, днем до 17 м/с. Температура ночью -12…-17°С, по северу -19…-24°С, местами -5…-10°С. Температура днем -1…-6°С, местами 0…+5°С. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.