В Томской области запустили проект “Школьное питание” для контроля качества пищи в учебных заведениях

К концу апреля рабочая группа подготовит отчёт о проблемах и перспективах питания учащихся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области запустили проект «Школьное питание 2.0», направленный на улучшение качества и организации обедов в образовательных учреждениях. Рабочую группу программы возглавила заместитель губернатора Людмила Огородова, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анонимное анкетирование провели среди школьников, их родителей и работников столовых. В опросе приняли участие более 42 тысяч человек - 15,8 тысячи школьников, 25,8 тысячи родителей и более 600 поваров.

Центр управления регионом проанализирует результаты анкетирования и подготовит к концу апреля отчёт о проблемах и перспективах питания учащихся. Позже специалисты разработают меры по усовершенствованию системы контроля качества, безопасности пищи в учебных заведениях и снижению количества жалоб от родителей и школьников.

Напомним, капитальный ремонт томского лицея №8 выполнили на 60%.