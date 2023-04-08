Космический марафон проведут в Томске 9 апреля

Спортсмены побегут на разных дистанциях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 апреля в Томске пройдёт XVI Космический марафон. Как рассказали на официальном портале турнира, это откроет сезон бега по шоссе. Участники стартуют на нижней террасе Лагерного сада по улице Нахимова, 2. Награждение - на этой же территории.

Спортсмены пробегут на дистанции 42.2 км, 21.1 км, 10 км и 3.5 км. Старты по северной ходьбе - 21.1 км, 10.5 км и 3.5 км. Для детей организуют забег на один километр. Соревнования проводят на плоской трассе вдоль Томи.

Участников наградят ценными призами - подарочными сертификатами в спортивный магазин, медалями и дипломами.

Ранее для томичей стартовал прием заявок на форум “Сильные идеи для нового времени”.