За сутки в Томской области зарегистрировали 57 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

По стране выявили 8 955 заражённых за сутки. Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки в Томской области зафиксировали 57 инфицированных COVID-19, госпитализировали шестерых пациентов. Выздоровели 83 заболевших, сообщили на портале “Стопкоронавирус.рф” 8 апреля.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 166 381 случай заражения. 164 567 местных жителей пошли на поправку. Скончались 994 томича.

По стране выявили 8 955 заражённых за сутки, госпитализировали 1 221 пациентов. Выздоровели 9 956 россиян. 37 человек умерли.

Ранее медалью Луки Крымского наградили медика Томской областной клинической больницы Анну Илюхину.