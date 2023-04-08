Для томичей стартовал прием заявок на форум “Сильные идеи для нового времени”

Претенденты могут зарегистрироваться на портале "Идея. Конгресс". Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приём заявок для форума “Сильные идеи для нового времени” для томичей открыт до 26 апреля. Конференцию проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Основной целью проекта служит выявление и поддержка инициатив, вносящих значительный вклад в укрепление суверенитета страны и достижения национальных идей. На платформе “Идея. Конгресс” участники могут предложить программу по одному из шести направлений - технологическому, социальному, экологическому, цифровому, кадровому, предпринимательскому.

Эксперты АСИ отберут топ-1000, топ-200 и топ-100 лучших идей. Десять финалистов представят президенту России на очной части форума 28-29 июня. Авторы презентуют проекты на других мероприятиях Фонда Росконгресс.

На форуме планируют учредить премию для лучших российских брендов, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Ежегодную вознаграждение присуждают по результатам голосования экспертов и общественности.

За три года проведения мероприятия, на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, они опубликовали 35 тысяч идей. 20 максимально потенциальных уже презентовали Путину. Авторам помогают ликвидировать административные барьеры и продвигаться на международном уровне.

Напомним, в Томской области проведут Международный фестиваль Юрия Гагарина.