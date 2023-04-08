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НовостиОбщество8 апреля 2023 7:56

Для томичей стартовал прием заявок на форум “Сильные идеи для нового времени”

Регистрация открыта до 26 апреля
Дарья Черникова
Претенденты могут зарегистрироваться на портале "Идея. Конгресс".

Претенденты могут зарегистрироваться на портале "Идея. Конгресс".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Приём заявок для форума “Сильные идеи для нового времени” для томичей открыт до 26 апреля. Конференцию проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

Основной целью проекта служит выявление и поддержка инициатив, вносящих значительный вклад в укрепление суверенитета страны и достижения национальных идей. На платформе “Идея. Конгресс” участники могут предложить программу по одному из шести направлений - технологическому, социальному, экологическому, цифровому, кадровому, предпринимательскому.

Эксперты АСИ отберут топ-1000, топ-200 и топ-100 лучших идей. Десять финалистов представят президенту России на очной части форума 28-29 июня. Авторы презентуют проекты на других мероприятиях Фонда Росконгресс.

На форуме планируют учредить премию для лучших российских брендов, которые могут конкурировать с зарубежными аналогами. Ежегодную вознаграждение присуждают по результатам голосования экспертов и общественности.

За три года проведения мероприятия, на крауд-платформе зарегистрировалось более 300 тысяч человек из 85 регионов, они опубликовали 35 тысяч идей. 20 максимально потенциальных уже презентовали Путину. Авторам помогают ликвидировать административные барьеры и продвигаться на международном уровне.

Напомним, в Томской области проведут Международный фестиваль Юрия Гагарина.