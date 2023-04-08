Томские ученые вошли в отечественный топ-5 мирового рейтинга лидеров наук о Земле

Олег Покровский Фото: Пресс-служба ТГУ

Учёные Томского государственного университета вошли в отечественный топ-5 мирового рейтинга лидеров наук о Земле. Исследование провела академическая платформа Research. Список формировали на показателях цитируемости по дисциплинам, в нём представлены ведущие исследователи в сферах, рассказали в пресс-службе ТГУ.

Лидером стал ученый обсерватории Миди-Пиринейз (Франция), научный руководитель лаборатории биогеохимических и дистанционных методов мониторинга окружающей среды ТГУ Олег Покровский. В мировом рейтинге он занимает 597 место.

Он руководит лабораторией “БиоГеоКлим” . В ней изучают вопросы рационального природопользования и вопросы глобального климата. Эксперты исследуют изменения в арктических и субарктических регионах России, работу природных экосистем, биогеохимические процессы и их влияние на социально-экономические аспекты деятельности человека.

В рейтинг включили член-корреспондента РАН, заведующего лабораторией комплексных исследований арктической системы “суша-шельф” ТГУ Игоря Семилетова. В мировом перечне он занимает 1 851 позицию.

Он исследует подводную мерзлоту, выявляет в ней последствия прогрессирующей деградации и источники метана в арктических отложениях. В вузе он руководит проектом “Геологические и экологические последствия деградации мерзлоты в пограничных арктических зонах “суша–шельф” и “шельф–материковый склон”. Работу выполняют при поддержке федеральной программы стратегического академического лидерства “Приоритет 2030”.

Напомним, региональный этап олимпиады “ПРО-IT” состоится 13 апреля в Томске.