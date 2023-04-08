В Томской области закрыли последнюю ледовую переправу

Дорожники установили запрещающие знаки. Фото: Олег Укладов

7 апреля в 22:00 для передвижения транспорта закрыли последнюю ледовую переправу через реку Обь у города Колпашево, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Дорожники установили запрещающие знаки, контролируют автомобили, не допуская въезд на территорию. Нарушение правил безопасности может привести к трагедии.

Зимой на региональных трассах обустроили 28 ледовых переправ в восьми районах.

Напомним, около 80 км дорог опорной сети Томской области обновят в 2023 году.