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НовостиОбщество8 апреля 2023 4:09

В Томской области закрыли последнюю ледовую переправу

В зимний период действовали 28 проездов
Дарья Черникова
Дорожники установили запрещающие знаки.

Дорожники установили запрещающие знаки.

Фото: Олег Укладов

7 апреля в 22:00 для передвижения транспорта закрыли последнюю ледовую переправу через реку Обь у города Колпашево, рассказали в пресс-службе администрации Томской области.

Дорожники установили запрещающие знаки, контролируют автомобили, не допуская въезд на территорию. Нарушение правил безопасности может привести к трагедии.

Зимой на региональных трассах обустроили 28 ледовых переправ в восьми районах.

Напомним, около 80 км дорог опорной сети Томской области обновят в 2023 году.