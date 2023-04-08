Томичи проверят грамотность на Тотальном диктанте 8 апреля

Мероприятие состоится сегодня онлайн и офлайн. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 8 апреля в Томске проведут Тотальный диктант. Впервые мероприятие состоялось в Новосибирском государственном университете 11 марта 2004 года. Организаторами стали студенты творческого объединения “Глум-клуб”.

Для всех желающих проверить грамотность и познакомиться с современной отечественной литературой открыли регистрацию на очные и онлайн-площадки 30 марта, рассказали на официальном портале томского отделения диктанта.

Участникам прочитают текст писателя из Владивостока Василия Авченко. Просветительскую акцию проведут на нескольких площадках Томска и в населённых пунктах региона. В том числе, в Первом музее славянской мифологии, Доме искусств, конгресс-центре “Рубин”, Российско-немецком доме.

Ранее мы рассказывали, что томские университеты не планируют проводить Тотальный диктант.