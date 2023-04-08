Томских католиков поздравил с Пасхой губернатор Владимир Мазур

Католики отмечают Пасху в 2023 году на неделю раньше православных. Фото: Сергей ГАПОН

Католическую Пасху в 2023 году отмечают 9 апреля, в воскресенье. Губернатор Томской области Владимир Мазур поздравил настоятеля прихода Римско-католической церкви Томска Зиолека Войцеха Януша и прихожан. Он пожелал духовных сил для новых добрых дел, крепкого здоровья, благополучия и мира.

“Соблюдение духовных и нравственных традиций важно для сохранения христианских ценностей. Присущая вам житейская мудрость, талант руководителя и высокий профессионализм служат укреплению диалога между традиционными религиозными конфессиями, благотворно влияют на духовно-нравственное возрождение нашего общества”, – процитировали в пресс-службе администрации региона слова губернатора.

Праздничное богослужение начнётся вечером 8 апреля в католических приходах города.

Напомним, томичам предлагают купить необычные яйца-макраме и куличи ручной работы к Пасхе.