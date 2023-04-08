Синоптики прогнозируют резкое похолодание до -14 градусов в Томске 8 апреля

В течение дня температура воздуха изменится от -14 до -3 градусов. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В субботу, 8 апреля в Томске синоптики Gismeteo прогнозируют солнечную, но прохладную погоду. После резкого потепления температура воздуха упадёт, а на дорогах возникнет гололедица.

С утра ожидается похолодание до -14 градусов. В течение дня столбик термометра повысится до -3.

На небе - малооблачно, без осадков. Западный ветер к вечеру сменится на юго-западный. Средняя скорость ветра - два-четыре метра в секунду, порывами до девяти. Относительная влажность - 41-55% в течение дня.

Ранее в трёх районах Томска произошли проблемы с водой из-за упавшего дерева.