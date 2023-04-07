Орден погибшего в СВО уроженца Томской области вручили его жене

Орден вручили жене погибшего уроженца Томской области. Фото: администрации Орджоникидзевского района

В Екатеринбурге вручили Орден погибшего в СВО уроженца Томской области его жене, рассказали «АиФ-Томск».

Погибший Сергей Алакин родился Томской области. После армии молодой человек остался служить во внутренних войсках по контракту. Он был командиром отделения мотострелковой бригады. Погиб Сергей в октябре 2022 года. Ему было 26 лет.

Сергей Алакин указом Президента был посмертно награжден орденом Мужества. Награду передал супруге погибшего глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Роман Кравченко.

«На таких героях и держится наша страна! Примите искренние соболезнования, мы скорбим вместе с вами и одновременно гордимся, что житель нашего района проявил мужество и смелость», – сказал женщине Роман Кравченко.

Напомним, что мобилизованный из Томска приехал в отпуск, чтобы жениться на любимой.