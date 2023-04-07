Томичам для счастья надо 190 тысяч рублей в месяц

Томичи рассказали, сколько денег им надо для счастья Фото: Даниил ОПАРИН

Томичам нужно получать каждый месяц 190 тысяч рублей, чтобы чувствовать себя счастливыми. К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра портала Superjob. Опрос они проводили среди жителей разных городов России.

«Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч рублей в месяц, под новый год запросы были выше — 205 тысяч рублей. Запросы мужчин превышают женские почти на 30% (220 и 170 тысяч соответственно)», - говорится в результатах исследования.

Запросы томичей почти равны общероссийским – 190 тысяч рублей в месяц. В октябре 2022 года пожелания были чуть меньше – 180 тысяч в месяц.

Среди городов лидером стала Москва – здесь людям для счастья надо 265 тысяч рублей в месяц. На втором месте – Санкт-Петербург и 230 тысяч в месяц. Жители Новосибирска и Красноярска будут счастливы получать 200 тысяч рублей в месяц. Чуть меньше пожелания у жителей Новокузнецка – 185 тысяч в месяц, а кемеровчане мечтают о 180 тысячах.