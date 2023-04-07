Сотрудники ППС в Томске спасли пенсионерку из горящего дома

Сотрудники ППС помогли пенсионерке выбраться из горящего дома. Фото: скриншот видео из группы Управления МВД России по Томской области во ВКонтакте

В Томске сотрудники патрульно-постовой службы помогли пенсионерке выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба УМВД России по Томской области. Они патрулировали улицу 350-летия Томска, когда заметили дым во дворе одного из частных домов, вызвали пожарную службу. Очевидцы рассказали, что в доме может находиться пожилая женщина. А выход из дома уже был заблокирован огнем.

«Старший сержант Александр Куренков и лейтенант Максим Гааг выбили стекло и помогли пенсионерке выбраться на улицу через окно. В это время прапорщик Руслан Зиганшин занимался эвакуацией соседей», - рассказали в пресс-службе полиции.

Благодаря действиям сотрудников полиции жизнь пенсионерки была спасена. Предварительно причиной пожара стало замыкание электропроводки.

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