Два томича пытались незаконно продать 29 килограммов ртути

Два томича пытались обогатиться на ртути, но теперь пойдут под суд. Фото: Сиб.фм

В Томске два местных жителя попытались незаконно продать 29 килограммов ртути, рассказали в областной прокуратуре. Против них возбудили уголовное дело.

По версии следствия, один из обвиняемых ртуть купил, но у кого – следствие пока не установило. Вместе со знакомым мужчина решил продать ртуть за миллион рублей. Поняв, что спрос есть, обвиняемые сначала подняли цену до пяти миллионов. А при личной встрече с потенциальным покупателем и вовсе предложили купить опасное вещество за 10 миллионов рублей.

«Покупатель действовал в рамках оперативного эксперимента. В результате сотрудники правоохранительных органов изъяли ртуть из незаконного оборота», - рассказали о развязке «сделки» в прокуратуре.

Дело направили в Ленинский районный суд города Томска.

Ранее в Томске пенсионер распознал телефонного мошенника и сохранил 150 тысяч рублей. А томич пойдет под суд за хранение 180 граммов наркотиков.