Пенсионер распознал телефонного мошенника и сохранил 150 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка.
Фото: Артем ЛЕНЦ
К полицейским Кировского района Томска обратился 74-летний местный житель с заявлением о попытки хищения у него денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального МВД.
По предварительным данным, пенсионеру позвонил незнакомец и представился банковским сотрудником. Он рассказал о якобы попытке перевода финансов мужчины на другие счета.
Мошенник попытался убедить намеченную жертву отправить 150 тысяч рублей на “безопасный счёт”. Бдительный пенсионер понял, что его пытается обмануть аферист и прервал беседу.
Напомним, томичка зарезала сожителя после его возвращения из колонии.