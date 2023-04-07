Пенсионер распознал телефонного мошенника и сохранил 150 тысяч рублей

Злоумышленник представился сотрудником банка. Фото: Артем ЛЕНЦ

К полицейским Кировского района Томска обратился 74-летний местный житель с заявлением о попытки хищения у него денежных средств, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По предварительным данным, пенсионеру позвонил незнакомец и представился банковским сотрудником. Он рассказал о якобы попытке перевода финансов мужчины на другие счета.

Мошенник попытался убедить намеченную жертву отправить 150 тысяч рублей на “безопасный счёт”. Бдительный пенсионер понял, что его пытается обмануть аферист и прервал беседу.

Напомним, томичка зарезала сожителя после его возвращения из колонии.