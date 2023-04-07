В природоохранной прокуратуре Томской области запретили разводить огонь вне оборудованных для этого мест

Природоохранный орган опротестовал местные нормативные акты о разведении костров. Фото: Валерий ШАХОВ

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела анализ нормативной правовой базы преддверии начала пожароопасного периода.

В ведомстве установили несоответствие и противоречие правовых актов Северска, нескольких сельских поселений Томского и Шегарского районов нормативам противопожарного режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В муниципалитетах позволяли использовать открытый огонь для и разводить костры в местах общего пользования и на частных территориях землевладений вне специально оборудованных для этого мест. Законодательство запрещает подобные действия.

Природоохранный орган опротестовал местные нормативные акты. Документы признали утратившими силами. Таким образом на территориях обеспечили пожарную безопасность.

Напомним, пожар на площади 146 квадратных метров произошел на Большой Подгорной в Томске.