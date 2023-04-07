Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Томск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 10:21

Зональненские депутаты предложили передать Томскому району полномочия по строительству поликлиники в Южных воротах

Если районная администрация их примет, то именно она будет выдавать разрешения на строительство поликлиники и ввод здания в эксплуатацию
Александра Тайбатрова
Депутаты поселения предложили передать полномочия по строительству поликлиники в Южных воротах в районную администрацию

Депутаты поселения предложили передать полномочия по строительству поликлиники в Южных воротах в районную администрацию

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совет депутатов Зональненского сельского поселения принял решение передать полномочия по строительству поликлиники Южных воротах на уровень администрации Томского района, сообщается в телеграм-канале поселения.

«Решение о выдаче разрешения на строительство поликлиники и ввод ее в эксплуатацию (в случае подписания соглашения главой района А. Масловским) будет принимать районная администрация. Они же будут проектировать и строить подъезд к поликлинике на основании разработанного ими проекта», - уточняют депутаты.

Напомним, что ранее местные жители проголосовали против проекта планировки подъездная автодорога с парковкой к поликлинике на улице Титова в поселке Зональная станция, а администрация района проект утвердила. Ранее «Облстройзаказчик» заявил, что оспорит в суде отказ в выдаче разрешения на строительство поликлиники в Южных воротах.