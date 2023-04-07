Томичи спасли сбитого на дороге пса со сломанным позвоночником

Фото: "Приют для собак "Дог Хаус" г.Томск" "ВКонтакте".

Пса Грифа на трассе в селе Мельниково Томской области сбил автомобиль. Животное обнаружили на дороге осенью 2022 года со сломанным позвоночником. По словам местных жителей, собака скулила и испытывала дикую боль. Его отвезли в Томск на такси.

Как рассказала зоозащитница приюта "Дог Хаус" Наталья Севостьянова, с ними связались активисты и попросили помочь. В ветеринарной клинике псу прописали долгое лечение, реабилитацию и восстановление. Специалисты не давали положительных прогнозов, Гриф мог потерять возможность двигаться.

Медики прооперировали ему позвоночник. Серьёзных нарушений в опорно-двигательной функции удалось избежать.

“Лечение длилось месяц. За это время мы возили его в коляске - ветеринары запрещали двигаться, а пёс и сам не мог этого делать. К счастью, наш мальчик не потерял способность ходить, он молод, ему не более полутора лет, это безусловный плюс. Спустя месяц он смог передвигаться, а через четыре - начал уверенно бегать и вилять хвостом”, - рассказала Наталья Севостьянова “АиФ Томск”.

Фото: "Приют для собак "Дог Хаус" г.Томск" "ВКонтакте".

На время реабилитации Грифа отправили на передержку и назвали там Гаджетом. Пёс по-прежнему находится у человека, пока волонтёры подыскивают ему семью. Животному поставили необходимые вакцины, кастрировали и провели обследования. Желающие могут забрать Грифа в добрые руки. Он станет прекрасным компаньоном для взрослых и детей.

Напомним, томские зооволонтеры требуют освободить животных из “черной передержки”.