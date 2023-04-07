В выходные в Томске отметят Всемирный день здоровья

Всемирный день здоровья в Томске отметят массовыми акциями и легкоатлетическими соревнованиями Фото: Андрей АБРАМОВ

В Томске в ближайшие выходные, 8 и 9 апреля, пройдут массовые мероприятия и акции в честь Всемирного дня здоровья, рассказали администрации Томской области. Сам праздник отмечается 7 апреля.

8 апреля в 14.00 на стадионе «Восход» (улица 5-й Армии, 15) проведут акцию «Шаг навстречу здоровью» для школьников и студентов учреждений системы профессионального образования.

Акция продолжится и 9 апреля, но уже на нижней террасе Лагерного сада, и будет ориентирована на взрослых.

«Центр общественного здоровья и медицинской профилактики организует интерактивные площадки, состоящие из трех зон: «Профилактика употребления психоактивных веществ», «Рациональное питание» и «Физическая активность». Участники акции узнают о вреде алкоголя и курения, смогут измерить вес и уровень жира в организме, выполнить различные спортивные упражнения и так далее. Организаторы акции: Центр общественного здоровья и медицинской профилактики, Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области, Сибирский государственный медицинский университет», - поделились подробностями в пресс-службе обладминистрации.

А еще 9 апреля в 08.00 начнутся легкоатлетические соревнования по бегу «Космический марафон».