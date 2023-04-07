Машина насмерть сбила молодого лося на дороге в Томске

Сбитый лось. Фото: Телеграм-канал "Регион-70"

Молодой лось погиб после наезда Нивы в Томском районе недалеко от сельского парка «Околица» в Зоркальцево. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Регион-70».

По словам очевидца, молодой лось выскочил на дорогу прямиком из леса по ходу движения автомобиля. Водитель Нива, который проезжал в этот момент, не сумел избежать наезда. Лось погиб.

«Молодой лось, не доезжая до парка Околица, выскочил из леса прямиком под Ниву», – написал очевидец.

Информации о пострадавших нет.

Подписчики в комментариях отметили, что водитель ДТП может попасть на возможный штраф (80 тысяч рублей; а если сбита самка с потомством – он может быть выше. ред).

Напомним, ранее в Томске на Нефтехимовской трассе обнаружили мертвую косулю в мусорном пакете.