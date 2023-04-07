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НовостиОбщество7 апреля 2023 6:59

Томский пьяный водитель дважды отказался проходить освидетельствование и отправился на 400 часов обязательных работ с конфискацией автомобиля

После первой остановки сотрудниками ГИБДД мужчина поехал дальше
Дарья Черникова
Мужчина выпил алкоголь и отправился на машине по делам.

Мужчина выпил алкоголь и отправился на машине по делам.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Томской районном суде вынесли приговор 37-летнему местному жителю. Его осудили по статье “Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение". Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд установил, в ноябре 2022 года фигуранта остановили сотрудники ГИБДД. Томича заподозрили в вождении автомобиля в нетрезвом виде. Мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование и его привлекли к административной ответственности. После этого мужчина выпил спиртное, сел за руль и отправился в село Богашево. Там его вновь заметили полицейские. Злоумышленник во второй раз не захотел пройти проверку на наличие алкоголя в крови.

Его приговорили к 400 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на два года. Мужчине вернули автомобиль Mazda Familia, но прокурор не согласился с решением и обжаловал эту часть приговора. Томский областной суд согласился с позицией и конфисковал машину. Приговор вступил в законную силу.

Напомним, другого томича осудят за избиение и истязание бывшей супруги с угрозой ножом.