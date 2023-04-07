Жительница Томска рассказала, как победила тараканов в квартире

Томичка победила тараканов спустя несколько лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жительница Томска Наталья несколько лет боролась с тараканами в своей квартире. Перепробовав разные способы борьбы с вредителями, она нашла способ, как победить тараканов раз и навсегда, сообщает издание «АиФ-Томск».

Впервые, когда в съемную квартиру томички пожаловали тараканы, ей помогла профессиональная дезинсекция. Действия отравы хватило на год и насекомые вернулись.

«Огромная проблема в том, что подготовить квартиру к обработке сложно. Нужно все вещи и продукты убрать и упаковать, помыть полы, отодвинуть мебель, а потом еще уйти на несколько часов. И после все это ставить на место и раскладывать», - рассказала томичка.

Несколько лет Наталья боролась с вредителями только так, стандартная отрава не помогала.

Через некоторое время тараканы вновь вернулись в квартиру томички и уходить уже не хотели. Жильцам удалось установить причину возращения насекомых.

«Мы обнаружили, что у нас кран тек все это время. На кухне. Они там и поселились, он капал потихоньку, стало заметно, когда размок паркет. До этого не было даже подозрения, что с сантехникой что-то не так, потому что она была новая», – рассказала женщина.

Наталья начала активно искать решение проблемы. В первую очередь, была устранена протечка в ванной. Также запечатала дыры под ванной и туалетом, которые проходили к соседским канализационным стоякам.

«Стали пользоваться борной кислотой. Я насухо вытирала все, убирала все крошки, плотно завязывала мешки с мусором. А потом на поверхности мойки сыпала борную кислоту, но позже пришлось отказаться от этого способа, так как у нас кот. Я поняла, что у насекомых не должно быть доступа к воде и еде и тогда им будет некомфортно в квартире», – поделилась томичка.

Еще одно средство, которое помогло с насекомыми - китайская отрава от тараканов. Действия одного пакетика хватает на три месяца. Главное, по словам женщины, вовремя сменить отраву.