Приставы заставили томского лесозаготовителя рассчитаться с миллионным долгом

Бизнесмен не оплатил лесную аренду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Лесозаготовитель из Зырянского района вовремя не заплатил аренду и задолжал более миллиона рублей Департаменту лесного хозяйства Томской области, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.

Пристав выяснила, что у предпринимателя имеются восемь открытых банковских счетов, наложили на них блокировку и взыскала средства. В Росреестре должнику запретили оборот его производственных объектов.

Позже на одну из карт поступила необходимая сумма для остатка погашения арендной платы. По словам бизнесмена, он завёл счёт для ведения бизнеса и хотел как можно скорее рассчитаться для возобновления делового партнёрства.

Ранее томскую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку.