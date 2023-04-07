Приставы заставили томского лесозаготовителя рассчитаться с миллионным долгом

Бизнесмен не оплатил лесную аренду.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Лесозаготовитель из Зырянского района вовремя не заплатил аренду и задолжал более миллиона рублей Департаменту лесного хозяйства Томской области, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по региону.
Пристав выяснила, что у предпринимателя имеются восемь открытых банковских счетов, наложили на них блокировку и взыскала средства. В Росреестре должнику запретили оборот его производственных объектов.
Позже на одну из карт поступила необходимая сумма для остатка погашения арендной платы. По словам бизнесмена, он завёл счёт для ведения бизнеса и хотел как можно скорее рассчитаться для возобновления делового партнёрства.
Ранее томскую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку.