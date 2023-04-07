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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:09

В Томской области запустили проект по расширенному скринингу новорожденных на 36 наследственных заболеваний

С момента старта проверили уже более 30 тысяч образцов
Дарья Черникова
Расширенный неонатальный скрининг позволяет своевременно обнаружить орфанные болезни.

Расширенный неонатальный скрининг позволяет своевременно обнаружить орфанные болезни.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С января 2023 года в Томской области запустили проект по расширенному неонатальному скринингу новорождённых. Малышей проверяют на 36 редких наследственных заболеваний, негативно сказывающихся на развитии и здоровье. Раньше обследование проводили только на пять недугов, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Диагностику анализов крови от детей со всего Сибирского федерального округа проводят в Томском НИМЦ — одном из 11 опорных центров по скринингу в России. За первые три месяца работы медики исследовали более 30 тысяч образцов и выявили 1,5% пациентов с отклонениями в показателях. Младенцев повторно продиагностируют и проконсультируют генетики.

Расширенный неонатальный скрининг позволяет своевременно обнаружить орфанные болезни и начать лечение или коррекцию состояния ребёнка. Скрининг проводят бесплатно для всех новорождённых.

Ранее медалью Луки Крымского наградили медика Томской областной клинической больницы Анну Илюхину.