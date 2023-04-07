Медалью Луки Крымского наградили медика Томской областной клинической больницы Анну Илюхину

Анна Илюхина. Фото: пресс-служба Департамента здравоохранения Томской области.

Заместителя главного врача Томской региональной клинической больницы Анну Илюхину президент России Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.

Специалист училась в Сибирском государственном медицинском университете на факультете лечебного дела. Ей присвоили высшую квалификационную категорию по специальности “организация здравоохранения и общественное здоровье”. Анна Илюхина работает в медицине 21 год, рассказали в пресс-службе регионального Департамента здравоохранения.

Сначала она трудилась врачом-ординатором в СибГМУ, позже 13 лет - в томской клинической больнице №3. В 2013 году специалиста назначили заместителем главного врача областной клинической больницы по клинико-экспертной работе. Медик является главой врачебной комиссию учреждения.

В апреле 2020-го она начала координировать оказание помощи пациентам в стационаре с коронавирусной инфекцией. Анна Илюхина участвовала в организации телемедицинских консультаций, подготавливала селекторные совещания по клинически тяжёлым случаям диагностики и лечения COVID-19.

Ранее погибших в ДТП медиков томского перинатального центра посмертно наградили медалью Луки Крымского.