Житель Томской области пойдет под суд за пьяную езду на снегоходе

Мужчина не получал права на управление снегоходом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В прокуратуре Каргасокского района Томской области утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Его обвиняют по статье “Управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии обвинения”, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии дознания, в феврале 2023 пьяный фигурант решил покататься на отцовском снегоходе. На трассе от села Каргасок до Среднего Васюгана его заметили сотрудники ДПС. Мужчина попытался скрыться, но правоохранители его остановили.

Полицейские зафиксировали состояние алкогольного опьянения и обнаружили, что месяц назад водителя лишили прав управления транспортом на два года. Ранее сельский житель уже ездил за рулём в нетрезвом виде. Документов на управление снегохода он никогда не получал.

Уголовное дело направили в Каргасокский районный суд Томской области для рассмотрения по существу.

Напомним, томичи за 2022 год потратили на алкоголь 15,6 млрд рублей.