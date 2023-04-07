Томскую организацию оштрафовали на 500 тысяч рублей за взятку

В отношении взяткодателя уголовное дело рассматривает суд. Фото: Даниил ОПАРИН

Прокуратура Стрежевого Томской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в региональном ведомстве.

Специалисты установили, что с августа по ноябрь 2022 года генеральный директор компании “АвтоСтройМонтаж” несколько раз предлагал денежные средства руководителю одного из отделов городской администрации. Позже он всё-таки перечислил на его банковский счёт 33 тысячи рублей.

Капитал направил за содействие в выполнении контрактов по строительным работам. Но представитель муниципалитета вернул деньги и обратился в правоохранительные органы.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за незаконное вознаграждение от имени юридического лица. Его оштрафовали на 500 тысяч рублей. Постановление в законную силу ещё не вступило. В отношении взяткодателя уголовное дело рассматривает суд.

Напомним, томич пойдет под суд за хранение 180 граммов наркотиков.