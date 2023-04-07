Почти 50% жителей Томской области занимались спортом в 2022 году

В Томской области жители стали чаще заниматься спортом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ежегодно 7 апреля отмечают Всемирный день здоровья. В Томской области в 2022 году спортом занимались почти 500 тысяч человек, среди них мужчин оказалось больше, чем женщин. Об этом рассказали аналитики Томскстата.

«В Томской области в 2022 году физической культурой и спортом занимались 490 тысяч человек (46,6% от общей численности населения). Среди занимающихся спортом больше мужчин, их 55,3%, женщин – 44,7%», – говорится в сообщении.

Детей и подростков в возрасте от 3 до 15 лет, которые занимались спортом в прошлом году насчитывалось 142,4 тысячи. Томичей с возрасте от 19 до 29 лет, которые занимались спортом в 2022 году, было 107,5 тысячи человек, что составляет 86% населения этой возрастной группы

Спорт был популярен и среди пенсионеров. Среди старшего поколения женщины от 55 до 79 лет и мужчины от 60 до 79 лет спортом занимались 32 тысячи человек. В возрасте старше 80 лет занимались спортом 221 человек.

Всего на территории региона в прошлом году действовало 2229 спортивных сооружений, их единовременная пропускная способность составила 56,8 тысячи человек, из них в селах – 774 сооружения с пропускной способностью почти в 21,8 тысячи человек.