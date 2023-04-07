Томич пойдет под суд за хранение 180 граммов наркотиков

Уголовное дело направили в суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре Советского района Томска утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в крупном размере, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

По версии следствия, в феврале 2023 года ночью по улице Красноармейской томич на автомобиле остановился на зелёный сигнал светофора. Его действия привлекли внимание сотрудников полиции. Правоохранители досмотрели фигуранта и его транспорт. У водителя обнаружили признаки наркотического опьянения, а в салоне - более 180 граммов запрещённый препаратов.

Уголовное дело направили в Советский районный суд Томска для рассмотрения по существу.

Ранее житель Томской области зарезал и расчленил друга из-за споров о приготовлении картофеля.