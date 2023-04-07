Томичей без опыта начали чаще принимать на работу

Нехватка специалистов усиливается в связи с уменьшением мужчин-соискателей в возрасте до 45 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области увеличился кадровый дефицит. Работодатели готовы предоставлять должности гражданам без опыта работы или с другими квалификациями. Будущих специалистов обучат необходимым условиям труда.

На работу готовы принимать молодых выпускников вузов и уже в компании рассказывать о тонкостях и навыках, объяснила заместитель начальника регионального департамента труда и занятости населения Анна Гомозова в прямом эфире в группе “Томская область” “ВКонтакте”.

Нехватка специалистов усиливается в связи с уменьшением мужчин-соискателей в возрасте до 45 лет. На часть должностей, не связанных с тяжёлым трудом, принимают женщин и более старших томичей. В 2022 году 4,4 резюме приходилось на одну вакансию. Обычно число равняется 5-6 кандидатам. Эксперт считает, что это связано с низкой рождаемостью после 1990-го.

Напомним, в Томской области 14 апреля проведут всероссийскую ярмарку трудоустройства.