Экс-ректора ТПУ Седнева обвинили в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: пресс-служба Томского политехнического университета

В Томске бывшего ректора ТПУ обвинили в растрате денежных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. Он трудоустроил в университет сотрудника, который не работал, но получал зарплату. Всего было начислено более 5 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Напомним, ранее телеграм-каналу «Mash Сибирь» стало известно, что бывший ректор Томского политехнического университета Дмитрий Седнев оказался замешан в уголовном деле.

Уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями и растраты, совершенной лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере возбудили на основании материалов регионального УЭБиПК УМВД и УФСБ.

По версии СК, бывший ректор Томского политехнического университета, наделенный организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями, использовал свои служебные полномочия и трудоустроил в университет сотрудника, который не исполнял свои трудовые обязанности, но получал зарплату.

«За период с ноября 2021 года по январь 2023 года была незаконно и необоснованно начислена заработная плата и премиальные выплаты из средств федерального бюджета в размере более 5 миллионов рублей», – рассказали в полиции.

Обвиняемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.