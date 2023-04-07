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НовостиОбщество7 апреля 2023 1:13

В Стрежевом вылупились два страусенка австралийского эму

Они вылупились 6 апреля
Алёна Мищенко
Фото: телеграм-канал "Северная звезда"

Фото: телеграм-канал "Северная звезда"

В четверг, 6 апреля, в Томской области на стрежевской страусиной ферме вылупились два страусенка австралийского эму. Об этом сообщил телеграм-канал газеты «Северная звезда».

«Сегодня после обеда на стрежевской страусиной ферме вылупились два страусёнка австралийского эму. Момент появления на свет одного из малышей запечатлела хозяйка фермы Альфия Сушкова», – говорится в сообщении.

По словам хозяйки фермы, в кладке заложено 15 яиц австралийского эму. Все страусята вылупятся в ближайшее время. На данный момент стрежевчанам предлагают дать имена страусятам и оставить свой вариант в комментариях.

В свою очередь стрежевчане уже написали свои идеи. Жители предлагают назвать страусят – Ерошка, Милашка, Леший, Берендей, Черномор, Нимфа и Друида, Биба и Боба, Мияги, Эндшпиль, Рем и Дигга.