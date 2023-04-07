Количество алкомаркетов в Томской области выросло почти вдвое к 2023 году

В Томской области выросло количество алкомаркетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Томской области почти вдвое увеличилось количество магазинов, которые торгуют алкоголем. В 2022 году в регионе работал 101 алкомаркет, а в 2023 году их число выросло до 187, сообщил журналистам начальник облдепартамента лицензирования и госконтроля Александр Деев.

«В 2022 году в Томской области работал 101 магазин, сегодня их уже 187», – сообщил Деев.

Больше всего в регионе алкомаркетов «Бристоль» – 76 магазинов и «Красное & Белое» – 94 магазина.

Он рассказал, что такие магазины есть уже почти по всех районах области. Если раньше их открывали в населенных пунктах с населением не менее 10 тысяч человек, то на сегодняшний день специализирующиеся магазины по продаже алкоголя открываются в селах с населением в 3-5 тысяч жителей.

Чем больше таких магазинов открывается в регионе, тем больше его употребляют, заключил Деев.

Напомним, за 2022 год жители Томской области потратили на алкоголь около 15,6 млрд рублей. Местные жители предпочитают пиво и производные от него напитки, на них ушло 5,1 млрд рублей. За вино покупатели отдали 3,7 млрд, за водку - 3,3 млрд рублей.