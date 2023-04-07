В Томске 7 апреля синоптики прогнозируют до +2 градусов

В Томске похолодает до +2 градусов. Фото: Ксения Высотина

Теплая весенняя погода недолго радовала томичей. В пятницу, 7 апреля, в Томске ожидается от 0 до +2 градусов, сообщает региональный гидрометцентр.

В Томске в пятницу будет облачно с прояснениями, утром и днем небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер будет дуть северный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура днем составит 0…+2 градуса.

В Томской области днем возможен местами небольшой мокрый снег. Ветер северный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура днем прогнозируется -5…-10 °С, по юго-востоку -3…+2 °С. Ночью и утром на дорогах сохранится гололедица.