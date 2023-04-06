«Ищите новые заплатки»: два новых арт-объекта появились в Томске

Некоторые заплатки «переберутся» на стены. Фото: группа Первого музея славянской мифологии о ВКонтакте

В Первом музее славянской мифологии начали проверять, как пережили суровые сибирские морозы и снег арт-заплатки на городских маршрутах. Пост об этом опубликован на странице музея во ВКонтакте. К сожалению, большинство керамических плиточек непогоду не пережили и оказались разрушены. Но сотрудники музея обещают, что все маршруты будут сохранены.

«В городе уже появились два новых арт-объекта. Плиточки к маршруту «По следам Петра Макушина» расположились на стенах зданий неподалеку от разрушенных заплаток. Ищите новые заплатки, фотографируйтесь и отмечайте нас!» - поделились хорошими новостями в Первом музее славянской мифологии.

Также в музее пообещали, что некоторые заплатки «переберутся» на стены, чтобы морозы и осадки их не разрушали.

А в Томском художественном музее открылась выставка известного художника Николая Давыдова.