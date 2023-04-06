«Томское лесохозяйственное производственное объединение» задолжало подрядчикам семь миллионов рублей

После прокурорской проверки часть задолженности была погашена Фото: Анастасия ОСИПОВА

Томская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку в отношении «Томского лесохозяйственного производственного объединения». Как рассказали в ведомстве, учреждение не оплатило вовремя обязательства по госконтрактам. 16 подрядчиков объединения выполнили санитарную рубку деревьев, но денег за работу не получили.

«На момент проверки задолженность по исполненным контрактам превышала семь миллионов рублей. В отношении директора учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам прокурорского вмешательства к настоящему времени уже погашено свыше 2,6 миллионов рублей», - прокомментировали в прокуратуре.

Томская межрайонная природоохранная прокуратура будет держать на контроле полное погашение задолженности.

Ранее после вмешательства прокуратуры в муниципальной квартире томички провели ремонт. А еще благодаря действиям работников прокуратуры в Томске ликвидировали свалку.