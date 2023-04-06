Томичи жалуются на завалы мусора возле общежития на пересечении улиц Лазо и Беринга

Возле общежития на пересечении улиц Лазо и Беринга скопилось много мусора. Фото: скриншот видео из телеграм-канала «Регион-70 Томск»

Томичи возмущены большим количеством мусора возле общежития на пересечении улиц Беринга и Лазо. Видео, демонстрирующее многочисленные пакеты с мусором, пустые бутылки и прочий сор, очевидцы опубликовали в телеграм-канале «Регион-70 Томск». По их словам, жители общежития просто выбрасывают мусор из окон.

«Штрафовать их и убирать все заставить! Сколько себя помню, все время там помойка такая. Это все от безнаказанности, штраф тысяч 30 ввели бы, и чисто стало», - возмущаются томичи в комментариях.

Из видео понятно, что мусор сосредоточен не на одном месте, а располагается вдоль здания. «Эти люди просто не уважают ни себя, ни соседей», - к такому печальному выводу пришел автор видео.

Ранее с улиц Томска вывезли почти 30 кубометров мусора и 28 тонн уличного смета за сутки.