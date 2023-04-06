Ледовую переправу у города Колпашево Томской области закроют 7 апреля

Переправу возле города Колпашево планируют закрыть 7 апреля Фото: Олег УКЛАДОВ

На ледовой переправе через реку Обь возле Колпашево в Томской области 6 апреля закрыли верхнюю полосу, рассказали в администрации региона. Чтобы транспорт мог проехать по средней полосе, будет организовано реверсивное движение.

«В первой половине каждого часа будет открыто движение с правого берега (город Колпашево) на левый, во второй половине каждого часа — с левого берега на правый», - пояснили в пресс-службе администрации Томской области.

При этом проезжать через переправу может только легковой транспорт массой до двух тонн. А 7 апреля переправу планируют закрыть полностью.

Напомним, что в Томской области 4 апреля закрыли еще две ледовые переправы. А переправа через Обь возле Колпашево оставалась последней действующей в регионе.