Томские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Мужчина перенес восемь операций, но сейчас врачи дают хорошие прогнозы на его счет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томские врачи спасли жизнь 59-летнему мужчине, который попал под поезд. В Больницу скорой медицинской помощи мужчина попал в конце января 2023 года. Состояние его было крайне тяжелым: многочисленные переломы, травма грудной клетки с разрывом легкого, нарушение способности средца перекачивать кровь.

«Порядка трех недель пациент находился в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, причем первую неделю пребывал в коме. Чтобы спасти его, врачи использовали противошоковую интенсивную терапию, гемостаз, антибактериальную, седативную и симптоматическую терапию», - рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

59-летний мужчина перенес восемь операций. За него боролись врачи разных специальностей, и их усилия были не напрасными. В марте пациента из реанимации перевели в травматологию. Сейчас он проходит реабилитацию, и у врачей на его счет благоприятные прогнозы.

Напомним, что в Томске мальчик справился с агрессивной онкологией.