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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:41

Томские врачи спасли попавшего под поезд мужчину

Пациент провел в реанимации три недели
Александра Тайбатрова
Мужчина перенес восемь операций, но сейчас врачи дают хорошие прогнозы на его счет

Мужчина перенес восемь операций, но сейчас врачи дают хорошие прогнозы на его счет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Томские врачи спасли жизнь 59-летнему мужчине, который попал под поезд. В Больницу скорой медицинской помощи мужчина попал в конце января 2023 года. Состояние его было крайне тяжелым: многочисленные переломы, травма грудной клетки с разрывом легкого, нарушение способности средца перекачивать кровь.

«Порядка трех недель пациент находился в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, причем первую неделю пребывал в коме. Чтобы спасти его, врачи использовали противошоковую интенсивную терапию, гемостаз, антибактериальную, седативную и симптоматическую терапию», - рассказали в департаменте здравоохранения Томской области.

59-летний мужчина перенес восемь операций. За него боролись врачи разных специальностей, и их усилия были не напрасными. В марте пациента из реанимации перевели в травматологию. Сейчас он проходит реабилитацию, и у врачей на его счет благоприятные прогнозы.

Напомним, что в Томске мальчик справился с агрессивной онкологией.